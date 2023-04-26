Одна из причин - минимизация рисков диверсий и террористических угроз.

В Херсонской области запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах.

Об этом сообщается в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Отмечается, что решение приняли для обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, а также ради минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах.

В ОВА пояснили, что запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыболовные, развлекательные. Исключение - суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.

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"Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонщине: последние новости

Ранее начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что российские захватчики вдвое увеличили обстрелы области.

Ранее только за одни сутки в Херсонской области во время обстрелов погибли два человека, еще шестеро пострадали. 23 апреля в результате минометного обстрела погиб пенсионер.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Кардашинке Скадовского района военные РФ обыскивают дома, а также грабят местных жителей.

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