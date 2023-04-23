Российские оккупанты обстреляли Херсон из минометов, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - заявил он.
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За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела области, выпустив 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. В частности, Херсон враг обстрелял дважды.
Сегодня российские оккупанты накрыли массированным огнем село Кизомис Белозерской общины. В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов. Ранение получила 85-летняя женщина, а еще одна пострадавшая - 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали.
Всего за день российские оккупанты нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из РСЗО, есть раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Война Новости - ситуация на Херсонщине
На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается держать оборону. В то же время Институт изучения войны, в свою очередь, предположил, что украинская армия якобы начала контрнаступление и заняла позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Также отмечалось, что российские оккупанты удерживают оборону в Алешках и Новой Каховке. В ОК "Юг" ответили ,что "условия военной операции пока требуют информационной тишины".