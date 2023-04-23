Это уже не впервые за день враг обстреливает Херсонщину.

Российские оккупанты обстреляли Херсон из минометов, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - заявил он.

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За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела области, выпустив 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. В частности, Херсон враг обстрелял дважды.

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Сегодня российские оккупанты накрыли массированным огнем село Кизомис Белозерской общины. В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов. Ранение получила 85-летняя женщина, а еще одна пострадавшая - 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали.

Всего за день российские оккупанты нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из РСЗО, есть раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается держать оборону. В то же время Институт изучения войны, в свою очередь, предположил, что украинская армия якобы начала контрнаступление и заняла позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также отмечалось, что российские оккупанты удерживают оборону в Алешках и Новой Каховке. В ОК "Юг" ответили ,что "условия военной операции пока требуют информационной тишины".

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