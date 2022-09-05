А в Донецке россияне проводят мобилизацию по больницам.

На оккупированной части Херсонской области россияне установили запрет на передвижение местных жителей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по остам, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

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Такой запрет оккупанты ввели после того, как СЗУ нанесли интенсивные обстрелы по районам скопления противника.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Донецке российские захватчики нашли "новый источник" восполнения потерь в живой силе.

"В местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые во время боевых действий, которые проходят лечение", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны подтверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке.

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