На оккупированной части Херсонской области россияне установили запрет на передвижение местных жителей.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по остам, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.
Такой запрет оккупанты ввели после того, как СЗУ нанесли интенсивные обстрелы по районам скопления противника.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, в Донецке российские захватчики нашли "новый источник" восполнения потерь в живой силе.
"В местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе и раненые во время боевых действий, которые проходят лечение", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны подтверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке.