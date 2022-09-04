При попытке пересечения реки Днепр враг будет уничтожен, потому, что все переправы, каждый метр Днепра пристрелян HIMARS.

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что на правом берегу Днепра находятся подразделения мобилизованных с ОРДЛО, а также части армии РФ.

Его цитирует "Эспрессо".

"На правом берегу Днепра бурятов уже не осталось, там стояла их бригада десантно-штурмовых войск, которая потеряла 60% личного состава. Сейчас там находятся подразделения так называемых "ЛДНР", или подразделения из российских регионов - псковские десантники и подобные им", - говорит Березовец.

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По его словам, общая численность всей группировки на правом берегу Днепра составляет до 20 тыс. российских военнослужащих.

"Они фактически находятся в оперативном окружении. Их было больше, но они успели часть вывезти на левый берег. При попытке пересечения реки Днепр враг будет уничтожен, потому, что все переправы, каждый метр Днепра пристрелян HIMARS. Надо ВСУ дать закончить работу не спеша, не подгоняя и не требуя немедленных результатов", - добавил Березовец.

Напомним, что 4 августа появилась информация, что защитники Украины освободили село под Славянском.

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