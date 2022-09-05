Российские оккупанты прибегли к подкупу родителей, чтобы те сдавали своих детей в школы с российской программой обучения.

Подавляющее большинство школ на временно оккупированной территории Херсонской области отказались работать по так называемым российским программам.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Теперь оккупанты пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям угрожают карательными мерами", - отметил Братчук.

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По его данным, в свою очередь, учителям, которые соглашаются на сотрудничество с россиянами, представители Движения Сопротивления Юг УДА напоминают об ответственности за участие в колаборантской деятельности.

"Да, одному из тех, кто согласился возглавить школу в оккупации, во двор принесли...траурный венок. Учитель от сотрудничества с врагом после такого "подарка" сразу отказался", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, оккупанты на Херсонщине значительно усилили проведение фильтрационных мероприятий, ищут украинские силы сопротивления и запугивают учителей. Кроме того, россияне усилили давление на людей, которые не соглашаются фактически интегрироваться в "русский мир".

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