Подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях к шести населенным пунктам.

На Слобожанском направлении оккупанты ужесточают полицейско-административный режим.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении враг, силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и непосредственно рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитолевка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях наблюдается снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах.

Также российские оккупанты пытаются создать условия для наступления на Славянском направлении. Они обстреливали населенные пункты на линии соприкосновения и безуспешно вели разведку боем.

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