Депутата Гончаренко исключили из фракции за призыв идти на уступки России

В фракции заявляют, что Гончаренко перешел границы допустимой политической дискуссии.

Народного депутата Алексея Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность" после его призывов договариваться с Россией и идти на уступки агрессору. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В "ЕС" заявляют, что у них демократическая партия, в которой всегда есть место для дискуссий и даже острых споров. Но эти дискуссии не должны касаться "базовых ценностей и стратегического курса страны". Среди таких базовых ценностей, в частности, названы сильная украинская армия, украинский язык, независимая украинская церковь, членство в Евросоюзе и НАТО.

"Эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга – ни внутри Украины, ни тем более на переговорах с Россией. Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины расходятся с позицией "Европейской Солидарности" и её идеологическими принципами", – говорится в заявлении.

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В партии подчеркнули, что компромиссы могут быть частью завершения войны. Но независимость Украины, её европейское будущее, вопросы национальной идентичности и право самостоятельно определять систему собственной безопасности не могут быть предметом уступок.

Что предлагал Гончаренко

В конце прошлой недели Алексей Гончаренко опубликовал в своих соцсетях большой пост с рассуждениями о том, что продолжение войны для Украины является бесперспективным и крайне опасным, а потому стоит идти на значительные уступки России ради мира.

"Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну; мы теряем огромное количество людей; у нас нет собственных денег не просто на ведение войны, но даже на функционирование страны; мы теряем бизнес и экономику (впервые за 100 лет мы за неделю не выплавили ни одной (!) тонны стали); и действительно, каждый раз условия, которые мы получаем, хуже предыдущих", – писал он.

Нардеп предложил обсуждать с Россией украинский нейтралитет и отказ от вступления в НАТО, снятие части санкций с РФ, статус русского языка и церкви в Украине, а также статус Донбасса.

Эти заявления оперативно подхватили российские СМИ, представляя их как свидетельство того, что в Киеве якобы начинают соглашаться с требованиями Москвы о фактической капитуляции Украины.

Пост Гончаренко также вызвал волну возмущения в украинском информационном пространстве, из-за чего все последующие дни народный депутат пытался оправдываться и объяснять свою позицию многочисленными новыми постами.

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