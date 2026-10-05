ЕС может открыть все переговорные кластеры с Украиной до конца года, – СМИ

Для того чтобы этот процесс ускорился, Украина должна принять определенные законы.

Евросоюз может открыть все шесть переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС уже до конца года. Но это при самом оптимистичном сценарии. Об этом пишет The Kyiv Independent.

Ключевым шагом должно стать принятие Верховной Радой закона о расширении прав венгерскоязычного меньшинства. Голосование ожидается 12 октября. Именно этого решения Венгрия требовала от Киева для снятия своего вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Если закон будет принят, Евросоюз сможет открыть следующие два переговорных кластера. На данный момент Украина открыла лишь два из шести кластеров, охватывающих реформы, необходимые для приведения украинского законодательства и экономики в соответствие с правилами ЕС.

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Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 5 октября заявила, что такой сценарий вполне возможен. "Возможно, что мы откроем следующие два кластера... на следующей неделе", – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

После принятия закона останутся преимущественно формальные процедуры, необходимые для проведения межправительственной конференции, которая официально открывает переговорный кластер. Очередное заседание Совета ЕС по общим вопросам запланировано на 13 октября в Люксембурге. Из-за сжатого графика конференцию могут провести 14 октября – за день до саммита лидеров.

Ожидается, что Украина откроет кластеры, связанные с экономическими реформами. После этого останутся еще два – четвертый и пятый, касающиеся отдельных секторов экономики. Здесь, отмечает издание, у некоторых стран ЕС есть оговорки, в частности из-за масштабов и конкурентоспособности украинских аграрного и транспортного секторов.

В то же время Кос надеется, что все шесть переговорных кластеров Украина сможет открыть до конца 2026 года.

Вступление Украины в ЕС

Как писал УНИАН, премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал подход ЕС к переговорам о вступлении Украины, назвав обещания Брюсселя нереалистичной "ложью". Он заявил, что Украину не смогут принять, если всё будет проходить по обычной процедуре. Вместо этого Рама предложил предоставить Украине членство на основе заслуг.

В свою очередь еврокомиссар Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично, ведь Киев не получит здесь никаких привилегий. Она подчеркнула, что война изменила геополитику, сделав расширение приоритетом, и пообещала помощь Киеву в открытии кластеров.

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