Без Каховского водохранилища югу грозит опустынивание, – глава ОГА

Пока экологи настаивают на важности сохранения новой экосистемы, чиновники ссылаются на экономические соображения.

По окончании войны Украина должна восстановить Каховскую ГЭС и водохранилище, поскольку без этого региону грозит опустынивание. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"После окончания войны нужно сделать все, чтобы восстановить Каховскую плотину и водохранилище. Никополю и Никопольскому району нужна вода для промышленности, заводов и орошения. Без воды деиндустриализация Никопольщины будет продолжаться. Деиндустриализация Украины, слабое аграрное государство вместо промышленного – одна из целей России", – написал он.

В другом посте Лукашук подчеркивает, что деиндустриализация – это лишь половина проблемы. Без Каховского водохранилища не будет и сельского хозяйства в этой части страны. Глава ОГА объясняет, что новый водопровод, обеспечивший общины питьевой водой после разрушения ГЭС, не решает проблему исчезновения грунтовых вод.

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"Опустынивания не нужно ждать, оно уже здесь. Посмотрите на Никопольский район, на Томаковку, на соседние общины. Воздух стал суше, уровень грунтовых вод падает, а кое-где их уже нет, начинаются засухи. Фермеры уже задумываются, сеять им или нет, ведь урожай будет не таким", – отмечает глава областной администрации.

Каховское водохранилище

Как писал УНИАН, после разрушения Каховской ГЭС в Украине идет дискуссия о будущем территории бывшего водохранилища. Часть местных властей и аграриев настаивают на его восстановлении, ведь без стабильного источника воды страдают промышленность, сельское хозяйство и рабочие места.

В то же время экологи призывают не восстанавливать водоем, ведь на его месте сформировалась природная экосистема с лугами, лесами и биоразнообразием, что дает значительные преимущества. Вопрос водоснабжения региона частично решается за счет нового водопровода, который обеспечивает города и общины пресной водой, говорят экологи.

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