На побережье Одесской области запретили пребывание гражданских и движение транспорта: детали приказа

Для получения разрешения требуется согласование с комендантом на основании служебных удостоверений или командировочных удостоверений.

В Одесской области установлен особый режим на побережье – запрещено пребывание гражданских лиц и движение транспорта. Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация со ссылкой на совместный приказ начальника Одесской областной военной администрации и командира оперативно-тактической группировки "Одесса".

Документ был подписан 30 сентября, но обнародован сегодня.

Согласно сообщению, речь идет о приказе "об установлении особого режима въезда и выезда, ограничении свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств на отдельных территориях Одесской области в условиях правового режима военного положения".

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Судя по его содержанию, в регионе существенно ограничено передвижение по побережью. В частности, устанавливается особый режим въезда/выезда, ограничение свободы передвижения граждан, а также движения транспортных средств на побережье Черного моря, в заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон и на территориях пляжных зон, расположенных в границах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.

Запрещается пребывание и передвижение, вход/выход, а также въезд/выезд транспортных средств. Согласно документу, исключение – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии Украины, пограничники, сотрудники СБУ, ГСЧС, скорая медицинская помощь и т. д. Также разрешена перевозка представителей определенных структур транспортными средствами специализированного назначения при условии соблюдения установленных мер безопасности. Кроме того, требуется согласование с комендантом на основании служебных или командировочных удостоверений и т. п.

Согласно приказу, владельцам и пользователям помещений, земельных участков на побережье необходимо обеспечить соблюдение запретов и установленных мер безопасности, а также организацию хозяйственной деятельности с учетом требований приказа.

В случае обнаружения подозрительных предметов (мин, снарядов, других средств огневого поражения) они обязаны немедленно сообщить об этом в ГСЧС Украины и Национальную полицию.

Курортный сезон в Одесской области

Как писал УНИАН, еще в мае начальник Одесской ОГА Олег Кипер заявлял, что в Одессе и области летом официально откроют пляжи. Речь шла о том, что их количество будет значительно увеличено для обеспечения возможностей отдыха. Разрешение на это выдавали после тщательной проверки на безопасность, соответствие санитарным нормам и наличие укрытий поблизости.

В то же время курортный сезон в этом году проходил на фоне усиления вражеских атак на Одесскую область, в частности на припортовую инфраструктуру и гражданские суда, следовавшие по морскому коридору. В конце августа было согласовано открытие ещё семи пляжных участков. Отмечалось, что в Одесской области доступно 48 безопасных для посещения участков, из них – 47 в Одессе и один – в Черноморске.

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