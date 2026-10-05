Ядерное оружие РФ больше не пугает НАТО, и это плохая новость, – Financial Times

Москва видит, что её ядерное оружие больше никого не пугает, и поэтому сама меньше боится ядерного оружия Запада.

Ядерные угрозы России все меньше влияют на решения Запада, а способность Кремля использовать свой ядерный арсенал в качестве инструмента сдерживания постепенно ослабевает. Однако это не такая уж хорошая новость, как может показаться, пишет Financial Times.

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и регулярно напоминает об этом своим противникам. В частности, на днях Москва заявила НАТО, что готова использовать все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие, для защиты своей территории. Кремль связал эти угрозы с якобы угрозой для Калининграда, российского эксклава между Польшей и Литвой.

1 октября Владимир Путин лично заявил, что в случае нападения на Калининград Россия применит "все оружие", имеющееся в её распоряжении. В то же время российский президент признал наличие ядерного оружия у Великобритании и Франции, но заявил, что по количеству вооружений России нет равных.

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Как отмечает автор публикации, ещё несколько лет назад подобные заявления непременно вызвали бы масштабную международную реакцию. Однако теперь западные страны гораздо спокойнее воспринимают ядерную риторику Кремля. Причина, по мнению автора, заключается в том, что Москва слишком часто использует ядерные угрозы в качестве средства запугивания Запада с самого начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сначала эта тактика действительно работала. США и их союзники осторожно подходили к поставкам современного вооружения Украине, опасаясь эскалации до ядерного противостояния. Однако впоследствии стало очевидно, что международное табу на применение ядерного оружия остается чрезвычайно сильным. Россию, в частности, предостерегали от ядерного удара Китай и Индия, а Соединенные Штаты, как считается, угрожали непосредственным вмешательством в войну в случае применения Москвой ядерного оружия против Украины.

В результате западные государства постепенно стали менее осторожными в вопросе вооружения Украины. Киев получил танки, истребители и дальнобойные ракеты для нанесения ударов по целям на территории России – виды вооружений, которые ранее считались слишком рискованными.

Еще одним показательным примером стала операция "Паутина" в 2025 году, в ходе которой Украина нанесла успешный удар беспилотниками по российским стратегическим бомбардировщикам. Согласно российской военной доктрине, подобная атака могла стать основанием для ядерного удара. Однако Москва вновь не пошла на такой шаг.

Бывшая заместительница генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, оценивая эти события, пришла к выводу: "Ядерное сдерживание не работает". По её мнению, Россия, как и другие ядерные державы, рассчитывала, что сам факт обладания ядерным оружием защитит её от обычного военного нападения. Однако война в Украине показала, что это предположение не оправдывается.

Автор отмечает, что проблема не ограничивается Россией. Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками, зная о наличии у него ядерного оружия, а Индия и Пакистан также наносили удары по территориям друг друга, несмотря на свой ядерный статус.

В то же время ослабление ядерного сдерживания особенно болезненно именно для России, ведь крупнейший в мире ядерный арсенал остается одним из немногих аргументов Москвы в пользу её статуса сверхдержавы. Его содержание также требует огромных финансовых затрат.

В то же время, предупреждает автор, снижение эффективности ядерных угроз создает новые опасности. Россия может пытаться восстановить сдерживание другими методами – в частности, посредством гибридной войны, диверсий, покушений и вторжений беспилотников в воздушное пространство европейских стран. Такие действия сами по себе создают риск случайной эскалации.

Другая угроза заключается в том, что ослабление ядерного сдерживания может сделать обычную войну более вероятной. Если потенциальные противники США решат, что Вашингтон не готов применить ядерное оружие для защиты союзников, они могут решиться на конвенциональную агрессию. Не исключено, что и сама Россия из-за этого может меньше опасаться прямого конфликта с НАТО.

НАТО и Россия

Как писало УНИАН, НАТО готовит новую стратегию под названием "Теория победы", цель которой – сдерживание возможного вторжения России и обеспечение быстрой победы в случае нападения. Документ объясняет, как Альянс интегрирует традиционное вооружение с новыми технологиями, включая дроны и системы на основе искусственного интеллекта.

Стратегия подчеркивает оборонительный характер НАТО, необходимость избегания провокаций и готовность к гибридным угрозам. В случае агрессии план предусматривает блокирование вторжения силами восточного фланга и быстрое уничтожение систем командования противника.

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