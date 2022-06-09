В результате ударов по жилым частным домам города Золочев было разрушено 5 домов.

Сегодня враг сосредоточил свои удары на населенных пунктах Харьковщины, которые находятся на северном и северо-восточном направлении.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

"Буквально час назад враг нанес удары по жилым частным домам города Золочев. Было разрушено 5 домов", - сказал Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА проинформировал, что всего за все сутки в результате обстрелов Харьковщины 14 человек пострадало, 5 гражданских погибло.

"Также, враг наносил удары по Чугуевскому району. Если брать Изюмский направление, то сегодня враг здесь активных боевых действий не проводил. Поскольку вчера его атаки нашими Вооруженными силами были отбиты и он вынужден был вернуться на ранее занятые позиции, и с большими потерями. Поэтому должен сейчас пополнять свои запасы и перегруппировываться", - отметил Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА добавил, что Вооруженные Силы Украины держат свои позиции на Северном и северо-восточном направлении Харьковщины.

"Враг там так же сконцентрировал внимание на обороне ранее занятых своих позиций", - сказал Синєгубов.

Напомним, на Киевщине восстановили электричество в 15 населенных пунктах, на Харьковщине подключили более 7 тысяч абонентов.

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