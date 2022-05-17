За последние сутки в ходе восстановительных работ в освобожденных районах нескольких областей удалось вернуть электроснабжение и газ тысячам абонентов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Киевщина: за сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах. В Ирпене на 96% возобновлено газоснабжение, а еще два месяца назад здесь были жестокие бои", - пишет он.

В Черниговской области возобновляют работу электросетей, водоканала, больниц и детских садов. В Нежинском районе на дороге Р-67 устроен временный проезд вместо разрушенного.

В Житомирской области, для восстановления которой правительство в апреле выделило 100 млн гривен, усилия сосредотачивают на разборе разрушений в населенных пунктах и на дорогах, ремонте коммунальных сетей и кровель, окон и дверей в домах.

В некоторых районах области, в частности, в Народицкой ОТГ, еще продолжаются работы по разминированию.

"Харьковщина снова со светом! Только за один день удалось подключить 5 400 потребителей центра области, также подключено 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановили электричество в селах Барановка, Казачок, Черноглазовка, Коробки для 1 667 жителей", - информирует Тимошенко.

К газу в течение суток подключили более 3 500 абонентов, а в Харькове заработал городской транспорт.

Ранее Тимошенко заявил, что в конце мая откроют движение по мосту возле Стоянки Киевской области, разрушенному из-за боевых действий.