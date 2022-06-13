Вертолет россиян упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое.

Над Харьковской областью украинские бойцы сбили вражеский вертолет Ка-52, вертолет упал на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"Сегодня (13 июня - ред.) после обеда на Изюмском направлении, на Харьковщине, зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков".

Вертолет россиян упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое.

По состоянию на утро 13 июня украинские защитники сообщили, что уничтожили 178 российских вертолетов и 213 самолетов.

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