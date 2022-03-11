Среди уничтоженной техники оккупанта - танки, боевые машины и топливозаправщики
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он отмечает, что, по информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта - танки, боевые машины и топливозаправщики.
Также ВСУ ликвидировали живую силу противника.
"Несколько врагов, бросив технику, бежали к лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", - отмечает Синєгубов.