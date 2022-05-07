Поврежденные авто вместе с убитыми украинцами обнаружили на обочине между пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов.

В Харьковской области российские оккупанты расстреляли колонну из частных автомобилей, в которых находились мирные жители.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района.

По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.

6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлено местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий.

На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.

Напомним, 6 мая российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Было подбито авто для транспортировки гражданских.

Несмотря на это с завода"Азовсталь" удалось эвакуировать 50 человек, среди которых женщины, дети и старики.

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