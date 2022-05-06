Среди эвакуированных женщины, дети и пожилые люди.

С завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 50 человек, среди которых женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в соцсети.

По ее данным, на обратном пути представители Украины должны были забрать людей на Порт Сити. Но из-за постоянных провокаций и нарушений режима прекращения огня эвакуация проходила крайне медленно, поэтому людей забрать не удалось.

Напомним, сегодня днем российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Было подбито авто для транспортировки гражданских.

"Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", - отметила Верещук.

В частности, на завтра повторно запланирована эвакуация на Порт Сити. В 17:00 людей будут ждать автобусы, которые отвезут всех желающих в Безымянное. Там люди с Порт Сити присоединятся к колонне с "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье.

"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – отметила Верещук.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в Запорожье на пяти эвакуационных автобусах прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

А 5 мая завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя - в рамках мариупольского гуманитарного коридора удалось эвакуировать еще 344 человека. В тот же день Верещук анонсировала, что 6 мая предстоит эвакуация из Мариуполя.

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