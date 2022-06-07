На Славянском направлении российские войска сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления в направлениях Изюма и Славянска.

Оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении, по данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск. Они пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

"Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базальевка, Бражковка, Грушуваха. С целью уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БпЛА", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на харьковском направлении российские войска пытаются сдержать продвижение украинских подразделений к госгранице и минируют местность.

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