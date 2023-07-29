Потери российских захватчиков превысили 245 тысяч ликвидированными после начала полномасштабного захватнического вторжения в Украину.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 245 тысяч 220 (+390) человек ликвидировано,
- танков - 4191 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин - 8167 (+6),
- артиллерийских систем - 4786 (+11),
- РСЗО - 698,
- средства ПВО - 458,
- самолетов - 315,
- вертолетов - 311,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-4007,
- крылатые ракеты - 1347,
- корабли/катера - 18,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7247 (+7),
- специальная техника - 710 (+1).
Оперативная ситуация на фронте - главное от Генштаба 29 июля
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на линии фронта произошло 27 боевых столкновений. В частности, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков на востоке и продвигаться на южном направлении.
Сообщалось, что наши защитники продолжают в рамках наступательных действий давить на силы РФ на Мелитопольском и Бердянском направлениях.