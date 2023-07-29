В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 390 оккупантов.

Потери российских захватчиков превысили 245 тысяч ликвидированными после начала полномасштабного захватнического вторжения в Украину.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2023 года ориентировочно составили:

Видео дня

- личного состава - около 245 тысяч 220 (+390) человек ликвидировано,

- танков - 4191 (+1) единиц,

- боевых бронированных машин - 8167 (+6),

- артиллерийских систем - 4786 (+11),

- РСЗО - 698,

- средства ПВО - 458,

- самолетов - 315,

- вертолетов - 311,

- БПЛА оперативно-тактического уровня-4007,

- крылатые ракеты - 1347,

- корабли/катера - 18,

- автомобильной техники и автоцистерн - 7247 (+7),

- специальная техника - 710 (+1).

Оперативная ситуация на фронте - главное от Генштаба 29 июля

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на линии фронта произошло 27 боевых столкновений. В частности, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков на востоке и продвигаться на южном направлении.

Сообщалось, что наши защитники продолжают в рамках наступательных действий давить на силы РФ на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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