За минувшие сутки на линии фронта произошло 27 боевых столкновений.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков на востоке и продвигаться на южном направлении.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

В частности, на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационный удар и многочисленные артиллерийские удары.

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Кроме того, на Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Также, на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Вместе с тем, на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Отрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Ситуация на юге - последние новости

Эксперты называют оккупированные районы Запорожской области основным направлением украинского контрнаступления.

Сейчас на Таврическом направлении продолжается боевая работа - Силы обороны системно выбивают врага, есть определенный успех. За прошедшие сутки потери врага убитыми и ранеными на этом направлении составили более двух рот.

Генштаб информировал, что на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в подразделениях российских оккупационных войск на этом направлении увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

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