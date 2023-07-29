Оккупанты били по Украине ракетами, также наносили удары по авиации и РСЗО.

Авиация сил обороны, ракетные войска и артиллерия нанесли сокрушительные удары по позициям российских оккупантов, информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов противника", – говорится в сообщении.

Авиация, как отмечается, за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Оккупанты за прошедшие сутки били по Украине ракетами, также наносили удары с авиации и РСЗО.

"За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – извещает Генштаб.

Удар по Днепру 28 июля - это надо знать

Вечером 28 июля Россия атаковала Днепр. Мэр города Борис Филатов сообщил, что россияне в третий раз атаковали пустое здание Службы безопасности Украины. Также под ударом оказались многоэтажка (жилой комплекс еще не был введен в эксплуатацию, поэтому там было небольшое количество людей) и админздание.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки пострадало 9 человек (в частности, подростки – 14 и 17 лет).

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