Примерно 2000 ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боевой готовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали РФ или США.

Война в Украине, развязанная диктаторским режимом президента России Владимира Путина, усилила напряженность в отношениях между ядерными державами. Так, на сегодня риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны.

Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодной "оружейной" сводке.

По оценке SIPRI, все державы "ядерного клуба" – Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

"Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны", – отметил в докладе SIPRI директор института Дэна Смита.

Директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван заявил, что все ядерные державы мира наращивают или обновляют свои арсеналы.

"Большинство стран отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. И это очень тревожная тенденция", - отметил он.

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, "есть явные признаки" того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.

По состоянию на январь 2022 года лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок были:

США – 1744 (вместе с запасом – 3708);

Россия – 1588 (4477);

Франция – 280 (290);

Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) – 120 (180).

Ядерным запасом обладает также Пакистан – 165 боеголовок, Индия – 160, Израиль — 90 и КНДР – 20.

В связи с этим, стоит напомнить, что уже на третий день после начала войны против Украины Путин привел ядерные силы в состояние повышенной боеготовности.

По данным SIPRI, Россия обладает самым большим в мире ядерным арсеналом – в общей сложности у нее насчитывается 5977 ядерных боеголовок различной мощности, это примерно на 550 больше, чем у США. А вместе на долю России и Америки приходится более 90% всех боеголовок в мире.

Впрочем, как отмечает SIPRI, за ними стремится Китай, который в ближайшее время намерен поставить в строй около 300 новых пусковых ракетных шахт.

И хотя, по данным SIPRI, общее число боеголовок с января 2021 по январь 2022 сократилось с 13080 до 12705, как минимум 2 тысячи из них постоянно находятся в состоянии повышенной готовности.

Как отмечает институт, сокращение запасов связано с тем, что Россия и США сняли с вооружения устаревшие системы, а количество боезарядов, пригодных для использования, остается на том же уровне. Однако в SIPRI ожидают, что в ближайшее десятилетие арсеналы будут расти.

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