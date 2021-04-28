С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил сохраняется тишина.

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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«За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня», - сказано в сводке.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных вблизи Водяного, Опытного, Майорска, Талаковки, Луганского, Каменки, Павлополя и Широкиного.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали огонь.

Также вчера в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы. Воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 28 апреля обстрелы не зафиксированы.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, отметили в штабе.

Ситуация на Донбассе: что известно

Новости Украины и мира на утро 28 апреля

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Автор: Виктория Токарева