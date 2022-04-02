Более 412 детей пострадали с начала полномасштабного вторжения РФ.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 158 детей. Еще 254 получили ранения от вражеских действий оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Из них 158 погибли и более 254 ранены. Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 71, Харьковской - 56, Черниговской - 46, Николаевской - 31, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев. Кроме того, повреждено более 80 учреждений для детей, среди которых больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки и тому подобное.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе ВСУ заявили об активизации российских войск в Приднестровье.

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