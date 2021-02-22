Один из бойцов погиб сегодня несмотря на усилия по его спасению.

На Донбассе в результате пожара в блиндаже погибли трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Выговского.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook вечером в понедельник.

В частности, сегодня был завершен разбор конструкций блиндажа после пожара, который возник еще 20 февраля в 4 часа утра. Там обнаружили тела двух бойцов, которые находились в блиндаже во время пожара. Их тела идентифицируют после проведения ДНК-экспертизы.

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"Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По факту проводят проверку, внесены сведения в реестр досудебных расследований.

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Автор: Юрий Годован