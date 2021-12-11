В частности, с нарушением линий отвода или за пределами выделенных мест хранения вооружения размещены "Грады", гаубицы, танки, зенитные ракетные комплексы и другая техника.

На оккупированном Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение с нарушениями 235 единиц техники российских боевиков.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 235 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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В частности, с нарушением линий отвода или за пределами выделенных мест хранения вооружения размещены "Грады", гаубицы, танки, зенитные ракетные комплексы и другая техника.

Как сообщал УНИАН, ранее специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен заявил о тупиковой ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. Специальная мониторинговая миссия сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил спецпредставитель.

Автор: Антонина Доломанжи