Защитника оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты стреляли вблизи Песков, поселка Пивденный, неподалеку Водяного, в районе Причепиловки, Золотого-4.

Читайте такжеОккупанты из минометов обстреляли Пески, поврежден частный дом (фото, видео)"В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Кроме того, из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска осуществили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. В результате попадания мины был поврежден частный дом. К счастью, никто не пострадал.

По состоянию на утро 23 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Прогноз по ситуации на Донбассе

Судьба мирного процесса на Донбассе решится после 1 октября, убежден спикер украинской делегации на минских переговорах Алексей Арестович.

Он также уточнил, от чего будет зависеть судьба переговорного процесса по Донбассу.

"Идет несколько интересных процессов. Первое - это встреча Байдена и Путина, она многое решит. Второе - возможная встреча Зеленского и Путина, она также может многое решить или не решить. Третье - замена Меркель во главе Германии, которая должна состояться в сентябре, выборы в Госдуму, и куда должны деться российские войска с наших границ, потому что учения Запад-2021 как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком, какова ситуация в четырехугольнике ЕС-США-Россия-Украина", - сказал он.

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Автор: Ольга Робейко