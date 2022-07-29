О каком именно населенном пункте идет речь, не разглашается.

В результате успешных действий Вооруженные Силы Украины освободили и окончательно зачистили от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

Как говорится в сообщении, участие в освобождении украинского села от российских захватчиков приняли также бойцы 24 отдельного штурмового батальона "Айдар".

Ныне село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения – говорят военные.

О каком именно населенном пункте говорится, бригада не сообщает. Украинские военные передали местным жителям продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

The Washington Post пишет, что России вскоре придется признать, что она неспособна захватить весь Донбасс. В то же время у украинской армии есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в частности американским "Химарсам".

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы украинской армии восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.

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