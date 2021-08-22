Сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом говорится в вечернем сводке штаба Операции Объединенных сил.
С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Вблизи Луганского оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.
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Отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинское телевидение возвращается на Донбасс. В Минрегионе рассказали подробности.
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