Сегодня оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в вечернем сводке штаба Операции Объединенных сил.

С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

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Отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинское телевидение возвращается на Донбасс. В Минрегионе рассказали подробности.

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Автор: Татьяна Герасименко