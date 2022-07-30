В Великой Костромке повреждены, в частности, склад и здание дошкольного учебного заведения.

В течение дня российские оккупанты несколько раз обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В течение дня враг несколько раз обстрелял Криворожский район. Из ствольной артиллерии оккупанты дважды ударили по Великой Костромке. Повреждены складское помещение частного предприятия, здание дошкольного учебного заведения, линия электропередач", - констатировал он.

Кроме того, из "Ураганов" оккупанты обстреляли село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.

Также под вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской громад. Без разрушений.

"К счастью, ни один человек не пострадал", - сообщил Лукашук.

В других районах Днепропетровщины, добавил он, день был мирным. "Сейчас во всех уголках области - тихо, российских оккупационных войск у нас нет. За это я благодарю каждого защитника государства, который крепко держит оборону", - написал председатель облсовета.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

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