Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал".

Во вторник утром, 14 февраля, по всей Украине после 9:00 была объявлена воздушная тревога из-за активности российской авиации на территории Беларуси. Об этом свидетельствует карта alerts.in.ua и данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Так, с аэродрома "Мачулищи" сначала зафиксировали взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ. Затем с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения. А в 09:04 заметили, как с аэродрома "Мачулищи" поднялся в небо МиГ-31К ВКС РФ.

Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Наша ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при возможном их запуске объявляется масштабная воздушная тревога.

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Карта воздушных тревог в Украине 14.02.2023

Когда будет следующая атака РФ – прогноз ОК "Юг"

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 24 февраля. По ее словам, здесь дело не только в любви российских оккупантов к символическим датам, но и в среднем интервале между атаками.

Напомним, предварительная массированная атака России на украинскую территорию произошла 10 февраля.

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