С беларуского аэродрома "Мачулищи" заметили взлет МиГ-31К ВКС РФ.

В понедельник, 20 февраля, на фоне новостей о приезде в Киев важных иностранных гостей в столице и ряде других регионов после 11:35 раздалась воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог. Также об угрозе ракетной атаки сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В 11:27, по информации наблюдателей, с беларуского аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения. А в 11:30 - с аэродрома "Мачулищи" заметили взлет МиГ-31К ВКС РФ.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 11:39 20 февраля 2023

Истребитель-перехватчик МиГ-31 - характеристики

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик четвертого поколения дальнего радиуса действия.

Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.

Ракеты "Кинжал"

Х-47М "Кинжал" - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета. После сброса ее скорость якобы, если верить заявлениям РФ, превышает скорость звука в 10 раз.

Способна маневрировать на всей траектории полета. Наша ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при возможном их запуске объявляется масштабная воздушная тревога.

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