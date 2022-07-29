Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.
Об этом Залужный написал в Facebook.
"Россия-государство-террорист. Зверства русских, что они их совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного собрата. В отличие от российских военных преступников, мы придерживаемся норм международного гуманитарного права. В то же время, сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют сроков давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - написал он.
Напомним, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.
В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.
Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".