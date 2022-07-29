В отличие от российских военных преступников, Украина придерживается норм международного гуманитарного права.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.

Об этом Залужный написал в Facebook.

"Россия-государство-террорист. Зверства русских, что они их совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного собрата. В отличие от российских военных преступников, мы придерживаемся норм международного гуманитарного права. В то же время, сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют сроков давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - написал он.

Напомним, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

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