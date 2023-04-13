Отсечение головы украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ, указал словацкий премьер.

Мир не должен привыкать к "ежедневным дозам" ужасных зверств россиян в Украине.

Так премьер-министр Словакии Эдуард Хегер прокомментировал появление видео с казнью россиянами украинского военнопленного. "Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отсечение головы украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ в творении зла. Так же думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно!", – написал Хегер в Твиттере.

В комментариях под постом Хегера пользователи пишут, что нужно закрыть посольство РФ в Братиславе и предоставлять украинцам то оружие, которое они хотят. А другой пользователь написал так: "Представьте ИГИЛ возглавляет Совбез ООН".

Видео дня

Видео с казнью украинского военного

11 апреля в российских Telegram-каналах начало распространяться видео, где российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Из-за этого в Министерстве иностранных дел призвали Международный уголовный суд обратить внимание на это видео.

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