В министерстве призвали воздержаться от публичного озвучивания любых предположений относительно личности погибшего.

В Минобороны Украины делают все возможное для идентификации казненного россиянами украинского военнопленного.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "С первых минут появления видео казни украинского военного российскими нелюдями все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались. Мы делаем все, чтобы узнать погибшего", - отметила она.

Видео дня

По мнению Маляр, сейчас важно понимать, что идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей.

Следовательно, в Минобороны призвали воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов..

"Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его. Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", - добавила Маляр.

Видео с казнью украинского военного

вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

На это отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность".

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на казнь россиянами украинского военнопленного, подчеркнув, что мир не может игнорировать то, "как легко эти звери убивают".

Президент подчеркнул, что Украина ничего не собирается забывать и прощать убийцам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец разослал видео с казнью украинского военнопленного всем коллегам-омбудсменам из других стран и обратился с письмами к должностным лицам ООН и Международного комитета Красного Креста с призывом сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление.

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