По словам Данилова, жертвами подобной операции могут стать десятки тысяч человек.

Украинская армия способна освободить оккупированные города Донбасса, но не делает это из-за потенциально больших человеческих жертв.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

Он призвал украинцев не порочить собственную армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы нас защищать. Также он подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.

"Можем ли мы взять [оккупированные города]? Да, можем. Может быть и Горловку и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность?", - сказал секретарь СНБО.

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Данилов также заявил, что РФ накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины.

Ранее один из охранников в Донецком СИЗО признался, что ждет, когда украинская армия вернется на Донбасс и выгонит "русский мир". Об этом рассказал украинский боец Богдан Пантюшенко, который пять лет провел в плену у оккупантов.

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Автор: Юрий Годован