Охранник в СИЗО признался, что ждет освобождения Донецка от "русского мира" - освобожденный из плена "ДНР"

На третий год войны, по словам украинского бойца Богдана Пантюшенко, в "армию ДНР" шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

Один из охранников в Донецком СИЗО признался, что ждет, когда украинская армия вернется на Донбасс и выгонит «русский мир».

Об этом в интервью «Фактам» рассказал украинский боец Богдан Пантюшенко, который пять лет провел в плену у оккупантов.

Читайте такжеЗеленский эмоционально прокомментировал обмен: "Это было непростое политическое решение"

По его словам, в 2014-2015 годах жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды, но в 2016 году мечтающих о «русском мире» он уже практически не встречал.

«На третий год оккупации в их «армию» шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения. Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: «Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет «русский мир», - рассказал Пантюшенко.

Пантюшенко - 35-летний командир экипажа танка Т-64Б первого танкового батальона 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины. Боец с позывным «Броня», родом из Белой Церкви на Киевщине, попал в плен 18 января 2015 года после боя на Путиловском мосту в оккупированном Донецке. Он был освобожден в ходе последнего обмена 29 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.