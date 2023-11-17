Заместитель главнокомандующего ВСУ отметил, что тогдашний министр внутренних дел поступил как креативный человек.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину именно тогдашний министр внутренних дел Денис Монастырский принял решение выдавать оружие гражданским, которые готовы оборонять Родину.

Об этом рассказала пресс-секретарь экс-чиновника Леся Червинская в документальном фильме-портрете "Дневник Монастырского", премьера которого состоялась на "1+1 Украина". "Решение о выдаче оружия гражданскому населению, тем, кто готов защищать свою страну, - это было его решение", - заявила спикер.

Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковник Николай Балан отметил, что выдачу оружия организовали не только в Киеве, но и по всей территории государства.

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"Денис Анатольевич подошел даже не как министр, а как больше гражданский человек и креативный человек, который подумал, что же нам надо сделать, чтобы защищаться - чтобы защищаться нужно оружие...", - поделился заместитель главнокомандующего ВСУ.

Сам Монастырский утром 27 февраля 2022 года так прокомментировал выдачу оружия украинцам для видеодневника: "Работаем, организовываем оборону, защиту от ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, - Ред.), выдача оружия. Только в Киеве выдано более 25 тысяч единиц оружия автоматического и около 10 миллионов патронов, РПГ (ручные противотанковые гранатометы, - Ред.), гранаты".

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Президент Владимир Зеленский поделился, что в начале российского полномасштабного вторжения Денис Монастырский был одним из тех, кто входил в узкий круг людей, которые остались в Киеве на Банковой.

Украинский лидер говорил, что в его кабинете есть кресло, в котором тогдашний глава МВД всегда сидел до гибели. По словам президента, теперь, когда в то кресло кто-то садится, он чувствует, что "что-то не то".

Напомним, 18 января в городе Бровары, который находится под Киевом, в результате падения вертолета возле детского сада погибли 14 человек, в том числе Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин.

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