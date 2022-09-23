Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по оккупантам: подтверждено поражение 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки отбили атаки российских захватчиков вблизи 10 населенных пунктов.

Об этом пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун сообщил в видеообращении, обнародованном Генштабом в Facebook.

"За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное", - отметил Штупун.

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Кроме того, по его словам, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов.

"Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет оккупантов", - подчеркнул он.

По словам Штупуна, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневого поражения по объектам противника. Потери живой силы и техники захватчиков уточняются.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка. Также вчера украинские бойцы ликвидировали 550 российских захватчиков, с начала полномасштабного вторжения - более 56 тысяч.

Война в Украине: последние новости

На востоке и юге страны продолжается украинское контрнаступление. В течение первых недель наступательной операции на северо-восточном направлении защитникам удалось освободить почти все оккупированные Россией районы Харьковской области.

Несмотря на провал под Харьковом, россияне продолжают попытки штурма отдельных населенных пунктов Донецкой области.

За сутки ВСУ на юге выполнили около 280 огневых задач, уничтожив 18 оккупнатов, вражеские гаубицы и танки. Поражены два пункта управления в Бериславе и Новой Каховке.

В ответ на контрнаступление ВСУ российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, чтобы пополнить резервами разгромленные подразделения. Однако это, считают западные эксперты, вряд ли повлияет на продвижение украинских сил в ближайшее время.

Отдельно на захваченных Россией территориях противник проводит псевдореферендумы за присоединение к РФ, а Кремль уже угрожает ядерными ударами в случае "посягательства" на аннексированные районы.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 56 060 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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