Жданов раскрыл, есть ли у Украины средства, которые могли бы достать аж до Каспия.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, могут ли ВСУ над Каспийским морем сбить российский истребитель МиГ-31К, который способен нести ракеты "Кинжал".

"Ничем мы не можем (сбить), потому что большое расстояние до Каспия, очень большое расстояние. Единственное, что может быть теоретически, это отправить туда либо F-16, либо F-35. Но есть вероятность, что для самолета и для пилота это будет билет в один конец", - отметил он.

По его словам, чтобы преодолеть такое расстояние, истребителю понадобятся подвесные топливные баки.

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"Во-вторых, фактически весь полет он будет идти над вражеской территорией, а максимальная дальность поражения - 200 километров… Нет таких средств, которые могли бы достать аж до Каспия. А самолет (МиГ-31) в это время что будет делать? Висеть в воздухе и ждать, когда к нему прилетит ракета? Нет, конечно", - добавил Жданов.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Дании решило снять с вооружения истребители F-16 в 2025 году, то есть на два года раньше запланированного срока.

По данным Politico, западные партнеры рассматривают Румынию как место для обучения украинских пилотов работы на истребителях F-16. Сами ж самолеты Украина может получить в 2024 году.

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