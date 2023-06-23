Западные партнеры рассматривают Румынию как место для обучения украинских пилотов работы на истребителях F-16. Сами ж самолеты Украина может получить в 2024 году.
Издание Politico пишет, что вопрос, касающийся вооружений, нависший над встречей 11-12 июля, заключается в том, начнут ли союзники обучать украинцев полетам на истребителях F-16. Западные страны рассматривают Румынию как возможное место для тренировок на боевых самолетах, которые могут начаться этим летом.
Вопрос о том, какие страны подарят Украине самолеты, остается открытым. По словам одного действующего и одного бывшего чиновника министерства обороны, самолеты, скорее всего, предоставят Нидерланды и Дания, которые возглавляют многонациональные усилия по обучению, но еще ничего не решено.
Сроки поставок самолетов также не определены, но несколько западных официальных лиц неофициально сообщили, что передача может начаться в начале 2024 года.
Истребители F-16 для Украины - последние новости
Дания и Нидерланды возглавили коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Пока что в Амстердаме сообщили, что обучение пилотов стартует этим летом.
При этом представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что курсы для украинских офицеров в рамках Международной авиационной коалиции уже начались, но пилоты пока не выехали.
19 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года.