Добиться такого же эффекта, как на Чернобыльской станции, у россиян не получится, успокоил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что может грозить Украине при самом пессимистическом развитии событий после взрыва на Запорожской АЭС.

"Станция будет выведена из строя. То есть, мы ее потеряем полностью, она не будет подлежать восстановлению, и будет незначительный выброс радиации. Причем, если они просто выведут реакторы из строя, подорвут их, это будет эффект грязной бомбы, это не будет ядерный взрыв. Радиоактивные элементы будут разбросаны на какой-то определенной площади, будет небольшое радиоактивное облако, которое пойдет в свое путешествие в никому неизвестном направлении. Вот это самое ключевое. потому что никто не знает, какой будет ветер…, - отметил он. - То же самое будет, если они взорвут штатное хранилище отработанного ядерного топлива на территории станции. Тоже будет эффект грязной бомбы".

По его словам, станцию придется превращать в могильник: "Накрывать саркофагом, как в Чернобыле".

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Но при этом эксперт успокоил, что добиться такого же эффекта, как на Чернобыльской станции, у россиян не получится: "Во всяком случае так нам говорят наши специалисты, я им верю".

Угроза теракта на ЗАЭС - нужно ли принимать йодид калия

Как заявил украинский врач Евгений Комаровский, если на Запорожской АЭС произойдет взрыв, никому сразу принимать препараты йода не надо. По его словам, йодид калия нужно будет принять только тогда, когда власти скажут.

"Реакторы на Запорожской АЭС были остановлены в сентябре 2022 года. Ядерная реакция, реакция деления урана не происходит, поэтому нет возможности образовываться йоду… Калия йодид нужно иметь в доме, потому что в нашей стране есть еще работающие реакторы, потому что может быть угроза применения ядерного оружия", - объяснил он.