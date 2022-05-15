Разведчики сначала полагали, что Киев сдастся российским войскам в течение трех дней.

В кругах американских разведчиков проводят масштабную внутреннюю проверку после неправильной оценки военной мощи украинской армии и силы сопротивления оккупантам.

Об этом говорится в материале CNN.

Разведчики сначала полагали, что Киев сдастся российским войскам в течение трех дней, потом говорили о "нескольких неделях". Но эти оценки были ложными.

Если бы прогнозы были верны, то поставки необходимого вооружения тогда наладились, считают журналисты.

Близкими к истине оказались разведчики с Госдепа. Они ориентировались на социологические опросы среди украинцев насчет их отношения к России.

Другие спецслужбы, отмечает издание, в основном сосредоточились на военном преимуществе российской армии.

Американские разведчики были точны в понимании планов России напасть на Украину, но не смогли предсказать развитие боевых действий.

По словам бывших американских чиновников, так называемая "воля к бою" является одним из наиболее трудных для прогнозирования неосязаемых явлений для разведки.

Нынешние и бывшие сотрудники разведки признают, что только взгляд на военные "возможности" не учитывает типичные человеческие факторы, которые могут оказаться решающими. По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, оценка воли населения к борьбе — это искусство, а не наука, которая не поддается анализу, основанному исключительно на данных. Но, по словам чиновника, это ключевой элемент, определяющий, насколько успешными будут военные в бою.

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