Среди прочего договорились и о сотрудничестве по украинскому экспорту продовольствия в Африку и Азию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 мая провел новую встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Как сообщил глава МИД в своем Twitter среди прочего, они договорились о новых поставках оружия.

"Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину", – написал Кулеба.

Министр также подчеркнул, что договорились о сотрудничестве по украинскому экспорту продовольствия в Африку и Азию.

"Благодарен госсекретарю Блинкену и США за их лидерство и непоколебимую поддержку", – добавил Кулеба.

Ранее Кулеба рассказал, как Украина просила оружие до войны с Россией. По его словам переговоры по оружию продолжались несколько месяцев перед вторжением РФ и в первые недели после начала войны. Рассказывая о переговорах, Кулеба вспомнил разговор с Блинкеном в конце февраля.

"Я спросил его, что, возможно, наконец пришло время дать Украине ЗРК Patriot. Он сказал: "Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но потребуется не меньше двух или трех месяцев, чтобы научить ваших людей, как их использовать", - сказал министр.

Кулеба отметил, что партнеры не ожидали затяжной войны, но ее ход мог быть другим, если бы Украина имела необходимое вооружение.

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