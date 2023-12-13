Тепловизионное оборудование позволяет эффективнее работать в темноте.

В Воздушных силах показали модернизированный переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", который теперь работает эффективнее в темное время суток. Об этом сообщил Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Он отметил, что ПЗРК модернизирован тепловизионным оборудованием. "Благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных сил становятся еще эффективнее в темное время суток", - подчеркнул Олещук.

При этом он продемонстрировал видео успешного применения по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием.

Олещук отмечает, что на видео – сбитие шахедов из ПЗРК "Игла" и зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Пивдень". "Молодцы!", - похвалил командующий Воздушных сил украинских бойцов.

ПЗРК "Игла" - что известно

"Игла" - это советский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а также БПЛА.

Как сообщал УНИАН, в июне 2023 года бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подбили российский штурмовик Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". На опубликованных кадрах был виден момент пуска ракеты от имени самого зенитчика. Также видно, как ракета летит к горизонту и взрывается на траектории встречи с самолетом.

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