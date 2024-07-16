По данным юриста, оштрафовать военнообязанного за не обновление данных можно в течение года.

Уже сегодня, 16 июля, истекает срок обновления военно-учетных данных. Это можно было сделать несколькими способами: в приложении "Резерв+", в ТЦК или же ЦПАУ. Если в назначенный срок военнообязанные не обновили данные, их могут оштрафовать от 17 до 25 тысяч гривен, сообщил руководитель юридической компании Марко Коломоец в эфире "Суспільне.Студія".

"По закону, рассмотрение дела об административной ответственности возложено на руководителя ТЦК и СП и он должен лично каждому выписать штраф. Сейчас количество тех, кто не обновил данные достаточно большое и оштрафовать их быстро - не удастся. Автоматически привлечь к ответственности тоже, я думаю, невозможно, потому что это нарушает много действующих правовых норм. Скорее всего, штрафы будут выписывать конкретно при проверке документов, если данные не обновлены", - пояснил Коломоец.

В то же время он подчеркнул, что после оплаты этого штрафа военнообязанные все равно должны пройти процедуру обновления военно учетных данных.

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Кроме того, по словам юриста, документы могут проверять не только работники ТЦК, но и полиции, СБУ и внешней разведки, а оштрафовать за не обновление данных можно в течение года.

"Если же во время обновления данных вручили повестку на ВВК, то это уже следующий этап. То есть, если человек обновил данные, но не успел пройти ВВК, то штрафов не будет", - добавил Коломоец.

Что изменится после 16 июля - актуальные новости

Как ранее писал УНИАН, в Минобороны рассказали, что с 17 июля будут задерживать тех военнообязанных, которые не обновили военно-учетные данные в период с 18 мая до 16 июля 2024 года.

В то же время военный адвокат Виталий Савко спрогнозировал, что усиления мобилизации с 17 июля ожидать не стоит. Но вызовов в ТЦК тех военнообязанных, которые вовремя не обновили данные, может возрасти.

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