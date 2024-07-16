Полицейские смогут задерживать тех военнообязанных, которые выполнили требования по обновлению персональных данных, только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений.

В Министерстве обороны сообщили, полицейские смогут задерживать военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в период с 18 мая по 16 июля 2024 года.

Как отмечается в материале РБК-Украина, их будут доставлять непосредственно в ТЦК и СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своего воинского долга.

Там уточнили, что полицейские смогут задерживать тех военнообязанных, которые выполнили требования по обновлению персональных данных в соответствии с новым законом о мобилизации, только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений.

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Примерами таких правонарушений могут быть: игнорирование повесток ТЦК и СП с целью прохождения военно-врачебной комиссии, отказ от получения повестки с целью прохождения военно-врачебной комиссии и тому подобное.

Мобилизация в Украине - детали

В Украине действует новый закон о мобилизации, который устанавливает обязанность для военнообязанных граждан актуализировать личные данные. Обновление данных в ТЦК возможно до 16 июля. После этой даты внести изменения уже невозможно, и людям, которые проигнорировали требование, придется столкнуться с последствиями.

Хотя мобилизационный план в Украине публично не объявляют, представитель Министерства обороны Марк Андрусяк сообщил, что по состоянию на 14 июля свои данные обновили около 3 миллионов граждан, и отметил, что потребности Вооруженных сил в призывниках сейчас значительно меньше.

Военный адвокат Виталий Савко прогнозирует, что усиления мобилизации с 17 июля ожидать не стоит. Зато может вырасти количество вызовов в ТЦК тех военнообязанных, которые вовремя не обновили данные. Из-за этого увеличится и количество споров по обжалованию штрафов.

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