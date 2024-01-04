Надо понимать, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

Все воевать не будут, но нужен общественный договор для мобилизации новой военной силы и последующей ротации военных, защищающих страну с февраля 2022 года.

Об этом речь шла в Youtube-эфире проекта "О войне", организованном при участии Центра противодействия дезинформации и агентства"Укринформ". Офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Дмитрий "Дипломат" удивлен, что граждане быстро забывают прошлые российские удары по украинским городам. "Надо понимать, что основной тезис таков: война идет не только на фронте. Она всюду - по всей территории Украины", - отметил он.

В то же время, лейтенант, заместитель руководителя ГПД Андрей Коваленко отметил, что обстрелы, которые произошли 29 декабря и 2 января - не являются последними, и надо учитывать, что российские захватчики постоянно накапливают ракеты.

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"На самом деле враг готовит свой военно-промышленный комплекс, пытается эти санкции как-то обходить. Пытается как-то возрождать свою контрактную профессиональную армию, которая была разгромлена весной 2022 года. Наращивают количество этих контрактников. Они готовятся повоевать чуточку дольше, чем мы себе думали. А у нас люди думают, что женщины и мужчины, которые ушли 24 февраля - вы мобилизованы, вы воюйте, а мы поживем себе жизнь... Мне такие настроения очень не нравятся", - отметил Коваленко.

"Я не знаю, каким образом коммуникационно объяснить тем людям, которые реально, во-первых, боятся того, что мобилизуют всех, а мы должны говорить, что это неправда, потому что даже во времена Второй мировой в нацистской Германии и в Советском Союзе все не воевали. Была военная промышленность, был аграрный сектор, потому что армию надо кормить. То есть, людям надо объяснить: все воевать не будут, но какой-то общественный договор должен быть", - подчеркнул Коваленко.

Он пояснил, что надо организовывать ротацию людей на фронте, надо идти в армию и учиться и защищать страну.

В свою очередь, Дмитрий "Дипломат" отметил, что сейчас надо понимать, что Россия реально стала на военные рельсы. Это касается развития промышленности и мощного финансирования военной сферы.

"Нужно знать, о чем думает враг. И все кремлевские клоны типа Медведева: все то, что они говорят - это, в принципе, рупор Кремля просто голосами клоунов. Но это то, о чем говорится в башнях Кремля... Он говорит, что мы готовы к каким-то там переговорам, но мы хотим захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу. Он говорит не потому, что он просто там какой-то алкаш. Это понятно само собой. Но эти тезисы и нарративы сформированы определенной ветвью общества и конечно руководящим звеном руководства РФ. Это нужно понимать", - добавил он.

Мобилизация в Украине

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

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