Во время базовой военной подготовки некоторым сложно сразу научиться делать те или иные задачи. Для того, чтобы быть военным, нужно не только уметь стрелять, но и "иметь голову иметь на плечах". Такое мнение высказал главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью УНИАН.
"Есть, конечно, в любом случае какие-то сложности в обучении, поскольку, как я уже говорил, сварщику или водителю трудно так быстро переучиться на военного. Такие люди всегда есть, их трудно обучать. Оно так кажется, мол, да что там учиться, а на самом деле, кроме того, что уметь стрелять, надо еще голову иметь на плечах, ориентироваться на местности и в различных ситуациях. Не каждому это легко дается...", - отметил он.
По его словам, за неделю можно пройти все стрельбы из разных положений или курс по тактической медицине, однако некоторые могут только семь дней учиться прицеливаться.
"Но из-за того, что они плохо понимают, мы не бросим их, будем заниматься, обучать, добиваться того, что нужно. Не дойдет через голову, дойдет через руки и ноги, через физическую подготовку, немного другим методом", - подчеркнул Ковпак.
Также в сети распространяется информация о том, что Украина якобы теряет территории из-за плохой физической и психологической подготовки бойцов. Журналистка спросила у инструктора, можно ли этого избежать, на что он ответил:
"Избежать этого вряд ли можно. По моему мнению, большинство зависит именно от тех, кто обучает мобилизованных. Инструкторы должны подготовить новобранцев и физически, и психологически. Если человеком заниматься нормально, то не будет никаких проблем. Однако ситуации бывают разные. Боец может получить ранение и в первую неделю, и это необязательно зависит от психологической и физической подготовки. Надо учитывать еще условия, территорию, поставленные задачи и оружие, которым "насыпает" враг".
Ковпак добавил, что именно его батальон основан на добровольцах, однако также к нему присоединяются и люди из военкоматов.
"У нас есть рекрутинговая группа, которая проводит собеседования, и мы стараемся отбирать именно тех, кто хочет служить и воевать, а не тех, кого поймали в магазине или на остановке", - отметил боец.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что США давят на Владимира Зеленского по уменьшению призывного возраста в Украине. По его словам, в США считают, что одного западного оружия не достаточно для борьбы с РФ.
В то же время заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко поделился своим мнением относительно эффективности работы ТЦК во время мобилизации в Украине. Он отметил, что работа по рекрутингу в боевых бригадах не имеет ничего общего с мобилизацией через ТЦК.