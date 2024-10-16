Военный подчеркнул, что некоторым людям нужно больше времени на подготовку, чем его есть.

Во время базовой военной подготовки некоторым сложно сразу научиться делать те или иные задачи. Для того, чтобы быть военным, нужно не только уметь стрелять, но и "иметь голову иметь на плечах". Такое мнение высказал главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью УНИАН.

"Есть, конечно, в любом случае какие-то сложности в обучении, поскольку, как я уже говорил, сварщику или водителю трудно так быстро переучиться на военного. Такие люди всегда есть, их трудно обучать. Оно так кажется, мол, да что там учиться, а на самом деле, кроме того, что уметь стрелять, надо еще голову иметь на плечах, ориентироваться на местности и в различных ситуациях. Не каждому это легко дается...", - отметил он.

По его словам, за неделю можно пройти все стрельбы из разных положений или курс по тактической медицине, однако некоторые могут только семь дней учиться прицеливаться.

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"Но из-за того, что они плохо понимают, мы не бросим их, будем заниматься, обучать, добиваться того, что нужно. Не дойдет через голову, дойдет через руки и ноги, через физическую подготовку, немного другим методом", - подчеркнул Ковпак.

Также в сети распространяется информация о том, что Украина якобы теряет территории из-за плохой физической и психологической подготовки бойцов. Журналистка спросила у инструктора, можно ли этого избежать, на что он ответил:

"Избежать этого вряд ли можно. По моему мнению, большинство зависит именно от тех, кто обучает мобилизованных. Инструкторы должны подготовить новобранцев и физически, и психологически. Если человеком заниматься нормально, то не будет никаких проблем. Однако ситуации бывают разные. Боец может получить ранение и в первую неделю, и это необязательно зависит от психологической и физической подготовки. Надо учитывать еще условия, территорию, поставленные задачи и оружие, которым "насыпает" враг".

Ковпак добавил, что именно его батальон основан на добровольцах, однако также к нему присоединяются и люди из военкоматов.

"У нас есть рекрутинговая группа, которая проводит собеседования, и мы стараемся отбирать именно тех, кто хочет служить и воевать, а не тех, кого поймали в магазине или на остановке", - отметил боец.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что США давят на Владимира Зеленского по уменьшению призывного возраста в Украине. По его словам, в США считают, что одного западного оружия не достаточно для борьбы с РФ.

В то же время заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко поделился своим мнением относительно эффективности работы ТЦК во время мобилизации в Украине. Он отметил, что работа по рекрутингу в боевых бригадах не имеет ничего общего с мобилизацией через ТЦК.

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