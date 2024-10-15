Заместитель командира штурмового батальона также отметил, что работа по рекрутингу в боевых бригадах не имеет ничего общего с мобилизацией через ТЦК.

Заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко прокомментировал эффективность работы ТЦК во время мобилизации в Украине.

В эфире телемарафона он отметил, что работа по рекрутингу в боевых бригадах не имеет ничего общего с мобилизацией через ТЦК. Ведь в первую очередь до людей пытаются донести условия и реальное положение вещей на службе для того, чтобы они самостоятельно приняли решение вступить в ту или иную бригаду.

По словам военного, довольно сложно комментировать работу ТЦК и СП, потому что за несколько дней пребывания в Киеве он действительно увидел на улице очень много людей, которые никак не чувствуют того напряжения, что происходит на фронте.

Видео дня

"Но при этом, видеть как людей ловят и силой куда-то заставляют идти в ТЦК – это также точно не является нормальным принципом. Поэтому трудно комментировать, несмотря на то, что я совсем недавно вернулся из боевого подразделения. Мы стараемся работать над привлечением людей на добровольной основе, чтобы это было именно их решение", – подчеркнул он.

Также Тарасенко рассказал, что новое решение Минобороны о рекрутинге в подразделения в обход ТЦК касается и 5-й отдельной штурмовой бригады, где он служит. Эта система у них уже заработала. Механизм показывает себя очень рабочим, а для рекрута дает уверенность в том, что все пройдет именно так, как ему было обещано.

"Конечно, есть на самом деле много бенефитов от такого внедрения. Прежде всего, что человек ни минуты не ступает ногой на территорию ТЦК. То есть, когда он изъявляет желание вступить в такую часть, он приходит в рекрутинговый центр любыми каналами связи. Связывается с представителями бригады, сразу получает направление на ВВК там, где ему действительно удобно это сделать. И после того, как человек проходит военно-врачебную комиссию сразу зачисляется в списки воинской части. После этого момента его уже не могут каким-то произвольным решением кого-то – на любом уровне – перевести в другую воинскую часть", – пояснил Алексей Тарасенко.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что командирам боевых подразделений нужно пополнение на фронте. И недавние рейды ТЦК являются напоминанием об этом.

Напомним, что на днях после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве возле Дворца спорта сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин. Нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Также рейды прошли в других городах

Стоит отметить, что в начале октября Кабмин принял постановление, разработанное Министерством обороны Украины, согласно которому отныне воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, изъявивших желание служить добровольно, без обращения в ТЦК и СП.

Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе и комплектовать боевые части добровольцами. Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генштаб ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: